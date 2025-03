Vor den finalen Gruppenspielen in der EHF Champions League steht der SC Magdeburg bereits als Playoff-Teilnehmer fest. SCM-Trainer Bennet Wiegert verrät, warum er am liebsten in der K.O.-Runde auf die Füchse Berlin treffen würde.

Pick Szeged ist der letzte Gegner des SC Magdeburg in der Gruppenphase. Am heutigen Mittwoch (5. März, 18.45 Uhr) möchte der deutsche Double-Sieger allerdings nicht taktieren. SCM-Trainer Bennet Wiegert gibt als Ziel ganz klar den vierten Tabellenplatz in der Gruppe B aus.

"Was auch immer der bringt... ob der vielleicht sogar einen schwereren Weg ins Final Four bringt - das ist egal. Hört auf damit zu rechnen und zu gucken. Das macht keinen Sinn. Du bekommst das, was du bekommst und du musst dann liefern", so Wiegert. Aktuell steht sein Team zwei Punkte hinter Szeged auf dem fünften Rang. Magdeburg müsste mindestens mit 31:29 gewinnen, um die Ungarn noch zu verdrängen.

Es sind noch verschiedene Konstellationen möglich. Die Playoffs werden überkreuz gespielt. Heißt: Der Tabellensechste der Gruppe B trifft auf den Dritten der Gruppe A und andersherum. Da der SC Magdeburg nicht mehr den dritten Platz erreichen kann, spielt er in den Playoffs also je nach der eigenen Abschlussplatzierung entweder gegen den Fünften, den Vierten oder den Dritten aus A.

"Ich will Berlin!"

Wiegert sagt, er finde es super, "dass wir das erste Spiel sind". Sein Team spielt gegen Szeged am Mittwoch um 18.45 Uhr und nicht zum Beispiel am Donnerstag um 20.45 Uhr. Es geht ihm darum, dass sein Team am Donnerstagabend noch mehr Konstellationen und Wahrscheinlichkeiten kennen würde. "Das macht einfach keinen Sinn." Wiegert erklärt: "Das Mindset, was ich über neun Jahre versuche hier zu vermitteln, ist: In Spiele zu gehen und sie gewinnen zu wollen."