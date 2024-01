Wer hat die meisten Spiele für Deutschland bei einer Handball-EM absolviert?

Ganz vorne an der Spitze steht Klaus-Dieter Petersen. Der ehemalige Abwehrchef bestritt zwischen 1994 und 204 insgesamt sechs Europameisterschaften und konnte mit dem Titelgewinn in Slowenien seine 41. Partie im Rahmen einer Handball-EM bestreiten.

Zum Kader der Goldmedaillengewinner von 2004 zählen auch die meisten der Spitzenspieler in der Rangliste. Für den Sprung in die Top5 sind aktuell 34 Partien nötig. Henning Fritz bestritt insgesamt 38 Partien zwischen 1996 und 2008, Pascal Hens und Daniel Stephan je zwei Partien weniger. Hens verpasste dabei die Handball-EM 2010.

Drei Spieler kommen auf je 34 Länderspiele im Rahmen einer Handball-EM, als letzter konnte sich Johannes Bitter vor zwei Jahren in die Bestenliste eintragen. Der Torhüter hat nur drei Turniere zwischen 2006 und 2010 sowie dann wieder die letzten beiden Europameisterschaften absolviert. Auch Christian Schwarzer (2000) und Volker Zerbe (1998) verpassten jeweils ein Turnier im Rahmen ihrer Karriere.

Der aktuelle Kader vom DHB-Team

Nur drei Spieler aus dem aktuellen Kader konnten vor dem Turnier schon die Marke von 20 EM-Einsätzen knacken. Torhüter Andreas Wolff (24) führt vor Jannick Kohlbacher (22) und Philipp Weber (21). Als nächstes könnte Kai Häfner (19) diese Marke knacken.

Zum Ende der Vorrunde könnte Linksaußen Rune Dahmke mit dem aktuell noch im Wartestand befindlichen Silvio Heinevetter gleichziehen. Ansonsten haben nur Johannes Golla (11) und Timo Kastening (10) eine Erfahrung von mindestens zwei Turnieren.

Julian Köster, Christoph Steinert, Sebastian Heymann und Lukas Mertens haben schon die letzte Handball-EM 2022 in Ungarn und der Slowakei absolviert, als aufgrund der zahlreichen Corona-Erkrankungen im DHB-Team allerdings auch ein besonders großer Kader eingesetzt wurde.

Sechs Spieler noch ohne EM-Spiel

Gleich sechs Spieler, neben den vier U21-Weltmeistern auch Martin Hanne und Juri Knorr, werden am Mittwoch gegen die Schweiz mit einem Weltrekord in das Turnier starten können. Allerding - einen Spieler muss Bundestrainer Alfred Gislason noch aus der Aufstellung streichen.

Maximal neun Spiele können die deutschen Spieler bei der Handball-EM absolvieren, wenn sie den Sprung ins Halbfinale schaffen. In der Vorrunde stehen die drei Partien gegen die Schweiz in Düsseldorf, Nordmazedonien und Frankreich (beide in Berlin) auf dem Programm. Gelingt der Sprung in die Hauptrunde nach Köln absolviert das DHB-Team noch vier weitere Partien. Als Hauptrundendritter würde man das Spiel um Platz 5 erreichen.

Meiste Spiele bei einer Handball-EM

EM-Spiele Spieler Turniere 41 Klaus-Dieter Petersen 1994-2004 38 Henning Fritz 1996-2008 36 Pascal Hens 2002-2008, 2012 36 Daniel Stephan 1994-2004 34 Johannes Bitter 2006-2010, 2020-2022 34 Christian Schwarzer 1994-1998, 2002-2004 34 Volker Zerbe 1994-1996, 2000-2004 ... ... ... 24 Andreas Wolff 2016-2022 22 Jannik Kohlbacher 2016-2020 21 Philipp Weber 2018-2022 19 Kai Häfner 2016-2022 18 Silvio Heinevetter 2010-2012, 2018 15 Rune Dahmke 2016-2018, 2022 14 Simon Ernst 2016, 2022 12 Patrick Groetzki 2012, 2018 12 David Schmidt 2020-2022 11 Johannes Golla 2020-2022 10 Timo Kastening 2020-2022 7 Julian Köster 2022 6 Lukas Zerbe 2022 5 Christoph Steinert 2022 4 Daniel Rebmann 2022 4 Lukas Stutzke 2022 3 Sebastian Heymann 2022 2 Lukas Mertens 2022 0 Justus Fischer 0 Martin Hanne 0 Juri Knorr 0 Nils Lichtlein 0 David Späth 0 Renars Uscins

Stand: 01.01.2024 vor dem Start der Handball-EM 2024

