Die Niederlande feierten in Mannheim bereits den Einzug in die Hauptrunde der Handball-EM.

Fünf Teams stehen bereits in der Hauptrunde der Handball-EM, weitere Tickets könnten am heutigen Sonntag noch vor dem Start des dritten Spieltags der Vorrunde folgen.

Gruppe A:

In der Gruppe A könnten am heutigen Sonntag beide Tickets in die nächste Runde vergeben werden: Wenn erst Frankreich und dann auch Deutschland gewinnen, haben beide Teams 4:0 Punkte und stehen sicher in der nächsten Runde. Gelingt einem der Außenseiter allerdings eine Überraschung, dann könnten sich verschiedene Konstellationen mit drei punktgleichen Teams ergeben - jeweils am Ende mit 4:2 oder 2:4 Punkten. In diesen würde dann der direkte Vergleich entscheiden - und in diesem könnte Deutschland, sofern die Schweiz zu den punktgleichen Teams gehört, mit dem Kantersieg vom Eröffnungstag ein wichtiges Plus haben.

Pl Team Sp. TD Tore Pkt. 1. Deutschland 1 +13 27:14 2:0 2. Frankreich 1 +10 39:29 2:0 3. Nordmazedonien 1 -10 29:39 0:2 4. Schweiz 1 -13 14:27 0:2

Gruppe B:

Die Ausgangslage in der Gruppe B ist von der Tabelle her vergleichbar mit der in der deutschen Gruppe in Berlin, allerdings dürfte sie einiges mehr an Dynamik bieten. Kroatien demontierte im Auftaktsspiel Spanien und setzt die Südeuropäer damit unter Zugzwang. Spanien könnte heute gegen Rumänien die ersten Punkte einfahren und dann ein Endspiel gegen Österreich bekommen. Sollte Österreich heute allerdings Kroatien überraschen oder Rumänien die Sensation gegen Spanien schaffen, könnten sich auch hier Konstellationen mit drei punktgleichen Teams ergeben. Spanien dürfte vor allem Kroatien die Daumen drücken, damit die deutliche Niederlage vom ersten Spieltag nicht in einen Dreier-Vergleich mit Kroatien und Österreich eingeht.

Pl Team Sp. TD Tore Pkt. 1. Kroatien 1 +10 39:29 2 : 0 2. Österreich 1 +7 31:24 2 : 0 3. Rumänien 1 -7 24:31 0 : 2 4. Spanien 1 -10 29:39 0 : 2

Gruppe C:

Die Gruppe C Der Handball-EM bietet nach dem ersten Spieltag ein interessantes Bild. Grund für die offene Ausgangslage ist das Remis zwischen Island und Serbien, das für den weiteren Verlauf der Gruppe zahlreiche Optionen öffnet. Ungarn könnte davon unbesehen mit einem Sieg gegen Serbien aus eigener Kraft den Einzug in die Hauptrunde vorzeitig perfekt machen, bei einer Niederlage stünden allerdings auch sie im letzten Duell gegen Island, das heute auf Montenegro trifft, unter Druck.

Am Rande: Sollten Island und Serbien jeweils auf 3:3 Punkte kommen, bringt der Direkvergleich aufgrund des Remis keine Entscheidung und die Tordifferenz aus allen Begegnungen wäre das nächste Kriterium. Danach würden die erzielten Tore aus allen Partien entscheiden. Sollte auch dann kein Ranking möglich sein, entscheidet das Fair Play Ranking. Hier gibt es für eine Gelbe Karte (1), Zeitstrafe (2) und eine Rote Karte (8) jeweils Punkte für die Mannschaften. Herrscht auch in dieser Rangliste Gleichheit, dann muss das Los entscheiden.

Pl Team Sp. TD Tore Pkt. 1. Ungarn 1 +2 26:24 2 : 0 2. Island 1 0 27:27 1 : 1 2. Serbien 1 0 27:27 1 : 1 4. Montenegro 1 -2 24:26 0 : 2

Gruppe D: Slowenien

Den größten Jubel gab es am Samstag in Berlin, Färöer erkämpfte sich einen Punkt gegen Norwegen - die Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde wurden so aufrecht erhalten - sind aber minimal. Während Slowenien nach dem zweiten Sieg in dieser Gruppe sein Ticket schon sicher hat, könnte Färöer bei einer Niederlage von Norwegen gegen Slowenien mit einem Sieg gegen Polen mit dem Konkurrenten an Punkten gleichziehen.

Aufgrund des Remis im direkten Vergleich würde die Tordifferenz entscheiden - und in dieser hat Norwegen aufgrund des Kantersiegs gegen Polen derzeit einen Vorsprung von 14 Toren. Das heißt, Norwegen müsste beispielsweise mit 5 Toren gegen Slowenien verlieren und Färöer mit zehn Toren gegen Polen gewinnen, um insgesamt diese 14 Treffer Abstand aufzuholen.

Pl Team Sp. TD Tore Pkt. 1. Slowenien 2 +10 64:54 4 : 0 2. Norwegen 2 +11 58:47 3 : 1 3. Färöer 2 -3 55:58 1 : 3 4. Polen 2 -18 46:64 0 :4

Gruppe E: Schweden, Niederlande

Klare Verhältnisse gibt es hingegen in der Gruppe E in Mannheim: Schweden und die Niederlande haben ihre Begegnungen gegen Georgien und Bosnien-Herzegowina jeweils gewonnen und stehen bei 4:0 Punkten. Im direkten Duell geht es am Montag somit um den Gruppensieg und zwei Punkte, die in die Hauptrunde und den Kampf um das Halbfinale der Handball-EM mitgenommen werden. Georgien und Bosnien-Herzegowina spielen hingegen nur noch den dritten Platz aus.

Pl Team Sp. TD Tore Pkt. 1. Schweden 2 +25 71:46 4 : 0 2. Niederlande 2 +21 70:49 4 : 0 3. Georgien 2 -21 55:76 0 : 4 4. Bosnien-Herzegowina 2 -25 40:65 0 : 4

Gruppe F: Dänemark, Portugal

In der Gruppe F in München bietet sich die gleiche Konstellation: Sowohl Dänemark wie auch Portugal verbuchten Siege gegen Tschechien und Griechenland und sind mit 4:0 Punkten nicht mehr von den beiden ersten Plätzen zu verdrängen, da die beiden Konkurrenten noch ohne Pluspunkt sind. Auch Dänemark und Portugal duellieren sich so am Montag um Punkte, die auf die nächste Etappe der Handball-EM mitgenommen werden. Für Tschechien und Griechenland geht es darum, sich mit einem Sieg aus dem Turnier zu verabschieden.