Wer waren eigentlich ... die Handball-Europameister 2004?

Henning Fritz spielt noch in Italien.

Am 01. Februar 2004 krönte sich die deutsche Männer-Nationalmannschaft in Ljubljana zum Europameister. Es war der ersehnte Titel für die "goldene Generation" des Deutschen Handballbundes und der größte Triumph seit dem WM-Titel von 1978.

Christian Zeitz war als letzter deutscher Spieler in der Beletage aktiv, zuletzt bis 2022 trug der Linkshänder das Trikot von GWD Minden. Torhüter Henning Fritz hat hingegen jüngst erst wieder sein Comeback gegeben, im Alter von 49 Jahren heuerte der Keeper aushilfsweise beim SSV Brixen in Italien an.

Die damaligen Mannschaftskollegen Torsten Jansen (HSV Hamburg), Florian Kehrmann (TBV Lemgo Lippe) und Markus Baur (Frisch Auf Göppingen) blieben dem Profihandball als Trainer erhalten. Auch Heiko Grimm war als Trainer in der LIQUI MOLY Handball-Bundesliga aktiv.

Spielmacher Baur verletzte sich bei der EM 2004 am Meniskus und verfolgte das Finale gemeinsam mit Stefan Kretzschmar von der Tribüne. Der Linksaußen des SC Magdeburg fehlte aufgrund einer Leistenoperation, auch Holger Glandorf (HSG Nordhorn-Lingen, Mandelentzündung) hatte passen müssen. Für den verletzten Baur wurde am 27. Januar Steffen Weber nachnominiert. Der Spielmacher lief damals für die SG Kronau-Östringen auf und beendete seine Karriere im Jahr 2011. Carsten Lichtlein, mittlerweile Torwarttrainer bei der MT Melsungen, gehörte als dritter Torwart damals nicht zum offiziellen Kader.

Der EM-Titel von 2004 war die Krönung für die "goldene Generation", die nach zwei Finalniederlagen in den Vorjahren endlich ein Endspiel für sich entschied. "Seit 1989 kämpfe ich in der Nationalmannschaft. Jetzt bin ich endlich oben. Das ist eigentlich Wahnsinn", war Christian Schwarzer danach überglücklich, während Spielmacher Daniel Stephan festhielt: "Wir haben es einfach verdient." Torhüter Henning Fritz und Linkshänder Volker Zerbe wurden zudem ins All-Star-Team gewählt.

Die Handball-Europameister von 2004