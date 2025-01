vor 2 Stunden Verlierer im Dreikampf mit Kroatien und Ägypten Wie Island mit fünf Siegen das WM-Viertelfinale verpasste

Ein Vierkampf um die letzten Viertelfinal-Tickets der Handball-WM 2025 tobte am letzten Spieltag in der Hauptrunden-Gruppe IV. Trotz fünf Siegen in sechs Spielen und 8:2 Punkten in der Hauptrunde verpasst Island das Viertelfinale. handball-world erklärt warum.