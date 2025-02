Es war eine unzufriedenstellende Halbserie für den HC Erlangen, als Vorletzter mit drei Zählern Rückstand auf die SG BBM Bietigheim müssen die Franken an ihre Aufholjagd gehen. Dafür hat die mittlerweile von Martin Schwalb trainierte Mannschaft kräftig zugelangt. Der Serbe Milos Kos (RK Zagreb) und der Isländer Viggo Kristjansson (SC DHfK Leipzig) verstärken den Rückraum, dafür mussten Jonathan Svensson (MT Melsungen) und Youngster Stephan Seitz (SC DHfK Leipzig) gehen.

Am Kreis gab es keine Zukunft für Stefan Bauer, der nun als Neuzugang bei der HSG Nordhorn-Lingen präsentiert wurde. Eigengewächs Florian Scheerer rückt nun als dritter Mann neben Maciej Gebala und Tobias Wagner ins Team, Sebastian Firnhaber ist erst zur neuen Saison eine Alternative. Auch am Tor will man noch tätig werden, da sowohl Khalifa Ghedbane wie auch der dritte Torwart Dorian Knezevic nicht einsetzbar sind.