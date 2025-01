vor 21 Stunden Zahlreiche Bundesligaspieler dabei WM 2025: Alle Kader der teilnehmenden Mannschaften

In zehn Tagen startet die Handball-Weltmeisterschaft der Männer, welche vom 14. Januar bis zum 2. Februar in Kroatien, Dänemark und Norwegen ausgetragen wird. 32 Mannschaften spielen um den Titel. An Bord sind zahlreiche HBL-Profis.