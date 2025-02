"Nur ein außergewöhnliches Angebot aus dem Ausland kann etwas daran ändern, dass Dänemark das nächste Ziel sein wird", so Michael Damgaard. "Ich tue es, um mich selbst auf eine neue Art und Weise herauszufordern. Ich hatte viele spannende Angebote, aber irgendwann geht es auch darum, einige Grundwerte und meine Familie, die eine Basis braucht, in den Vordergrund zu stellen. Meine Kinder müssen die Möglichkeit haben, Freundschaften fürs Leben zu schließen und nicht nur auf Zeit", erklärt er.

Rückkehr in die Heimat?

Auf der Insel Lolland ist der mittlerweile 34-jährige Damgaard aufgewachsen: "Ich selbst habe immer mehr in Lolland investiert, so dass es in vielerlei Hinsicht für mich persönlich, beruflich und sportlich Sinn machen würde, dorthin zu gehen. Es reizt mich also."