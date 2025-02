Johannes Golla

Johannes Golla war nicht nur im abschließenden Viertelfinale, als er nur 48 Sekunden von den 70 Minuten Spielzeit nicht auf dem Parkett stand, der Dauerbrenner in Abwehr und Angriff. Trotz keiner Einsatzminute in seinem 100. Länderspiel gegen Tunesien am Ende mit 5:16 Stunden in den verbleibenden sechs Spielen. Dass dies an seinen Kräften zehrte, war im Turnierverlauf zu sehen - im Auftaktspiel gegen Polen zum Man of the Match gewählt. (18 Tore, 25 Würfe - 72 Prozent. 7 herausgeholte Siebenmeter, nur vier Strafminuten. Einsatzzeit: 5:16 Stunden)

Sascha Klahn