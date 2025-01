Im Fokus: Die DHB-Spieler beim WM-Auftakt gegen Polen

Johannes Golla

Johannes Golla ackerte in Abwehr und Angriff, der Kapitän wurde nach der Partie als "Player of the Match" ausgezeichnet. Er verwandelte 6/6 Würfe - 5 vom Kreis, 1 im Gegenstoß und kam trotz einer Zeitstrafe auf 54:28 Minuten Einsatzzeit.

Sascha Klahn