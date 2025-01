Deutschland - Dänemark bei der Handball-WM

Die deutsche Mannschaft hatte zum Hauptrundenauftakt gegen Dänemark keine Chance und unterlag deutlich - gerade die Deckung präsentierte sich in der ersten Halbzeit nicht in WM-Form (Hinweis: Mit einem Klick am Rand des Bildes kann durch die Galerie navigiert werden).

Ingrid Anderson-Jensen