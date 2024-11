Am Todestag von Kemal Atatürk rückte die deutsche Nationalmannschaft zum EM-Qualifikationsspiel in Ankara an. Als klarer Favorit startete das DHB-Team ohne David Späth und die verletzten Johannes Golla (muskuläre Probleme) und Christoph Steinert (Mittelhandbruch), dafür aber mit Joel Birlehm und Max Beneke in die Partie. Beide nahmen aber erstmal auf der Bank Platz.