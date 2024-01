Goran Perkovac hatte schon in der Woche vor Weihnachten 21 Spieler eingeladen, um die Grundlage für die kommende Handball-EM zu legen. Aus diesem Lehrgang sind allerdings nur neun Spieler dabei, darunter auch der nun bei Dinamo Bukarest spielende Spielmacher Luka Cindric oder die Flügelzange von Pick Szeged mit Marin Jelinic und Mario Sostaric. Bei Luka Stepancic hatte eine "kleinere Verletzung" die Teilnahme am ersten Lehrgang verhindert, der rechte Rückraumspieler von Pick Szeged ist nun aber wieder mit dabei.

"Ich hoffe, dass alle gesund bleiben, das ist das Wichtigste, und dann konzentrieren wir uns und gehen gut vorbereitet in die Spiele", erklärte Goran Perkovac gegenüber Sportnet und betonte: "In diesen zwei Wochen müssen wir in Hochform kommen, alle unsere Aktionen auf Automatismus bringen, wir müssen die Abwehr verbessern und viel aggressiver spielen. Wir müssen unseren Handball beschleunigen, wir sind ein wenig hinter der Weltelite zurück, aber ich glaube, dass wir in zwei Wochen daran feilen können, damit es gut funktioniert."

Nach Verbandsangaben sei Domagoj Duvnjak mit einem Magen-Darm-Virus angereist, größere Ausfälle gebe es aber nicht. Das Aufgebot umfasste zunächst noch 21 Spieler, darunter ein Dutzend auf den drei Rückraumpositionen und lediglich zwei Rechtsaußen. Perkovac muss den Kader bis zur Handball-EM noch um drei Spieler reduzieren, zum Jahreswechsel wurden zunächst Marko Mamic und Matej Hrstic aussortiert.

Bis zum Jahreswechsel wird Kroatien keine Testspiele bestreiten. Erst nach dem Jahreswechsel wird man dann den Croatia Cup spielen. Kroatien und Montenegro eröffnen das Turnier am 4. Januar um 17 Uhr. Während der Gastgeber dann einen Ruhetag hat, stehen sich Slowenien und Montenegro (05.01., 17 Uhr) gegenüber. Kroatien kann Slowenien dann am Dreikönigstag (06.01., 17 Uhr) fordern. In der Halbzeitpause sollen dann auch die Handballpersonen des Jahres (Spieler, Trainer, Schiedsrichter) geehrt werden.

Kader Kroatien für die Vorbereitung auf Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 12 Matej Mandic TH 02.05.02 RK Zagreb 1 Dominik Kuzmanovic TH 15.08.02 RK Nexe Nasice 16 Filip Ivic TH 30.08.92 Chambery Savoie Mont Blanc HB/FRA 62 Marin Jelinic LA 07.12.96 Pick Szeged/HUN 39 David Mandic LA 14.09.97 MT Melsungen/GER 2 Lovro Mihic LA 25.08.94 Orlen Wisla Plock/POL 6 Mario Sostaric RA 25.11.92 Pick Szeged/HUN 57 Filip Glavas RA 06.05.97 RK Zagreb 58 Zvonimir Srna RL 18.01.98 RK Zagreb 17 Josip Sarac RL 24.02.98 Frisch Auf Göppingen/GER 41 Tin Lucin RL 16.08.99 Orlen Wisla Plock/POL 5 Domagoj Duvnjak RM 01.06.88 THW Kiel/GER 18 Igor Karacic RM 02.11.88 Industria Kielce/POL 33 Luka Cindric RM 05.07.93 Dinamo Bukarest/ROU 51 Ivan Martinovic RR 06.01.98 MT Melsungen/GER 7 Luka Stepancic RR 20.11.90 Pick Szeged/HUN 20 Mateo Maras RR 17.12.00 Tatabanya KC/HUN 59 Luka Lovre Klarica RR 25.09.01 RK Zagreb 25 Tomislav Kusan KM 16.12.94 Limoges Handball/FRA 21 Veron Nacinovic KM 07.03.00 Montpellier HB/FRA 53 Marin Sipic KM 29.04.96 HC Kriens-Luzern/SUI Goran Perkovac Coach 16.09.62

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden