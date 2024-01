Die Schweizer Nationalmannschaft wird nach einem Kurzlehrgang in den vergangenen Tagen nur mit 18 Spielern die drei Partien beim Yellow Cup in Winterthur bestreiten.

Am 27. Dezember hatte Nationalcoach mit 19 Spielern im Sport-Leistungskompetenzzentrum OYM in Cham ZG die Vorbereitung auf die Handball-EM in Angriff genommen. Dabei mussten die Eidgenossen gegenüber dem ursprünglich noch 20 Spieler umfassenden Kader noch ein paar Änderungen vornehmen. Neben Samuel Röthlisberger fehlt in der Abwehr bis auf weiteres aus privaten Gründen auch Zoran Markovic. Aus diesem Grund trainierte Joël Willecke vom HSC Suhr Aarau mit.

"Ich habe in diesen Tagen eine engagierte Mannschaft erlebt. Aufgrund der personellen Änderungen in der Defensive lag der Fokus in den Trainings natürlich auf neuen Abwehrformationen, sowie weiteren taktischen Feinschliffen. Nun freuen wir uns auf den nächsten Halt auf unserer Road to Germany, den Yellow Cup", erklärte Suter in einer Verbandsmitteilung.

Neben Röthlisberger und Markovic wurde auch der 18-jährige Rechtsaußen Gino Steenaerts aus dem Aufgebot gestrichen. Joël Willecke wird sich mit Magdeburgs Lucas Meister und Stuttgarts Lukas Laube die Einsatzzeiten am Kreis teilen.

Im Tor setzen die Schweizer auf Bundesligaerfahrung, Nikola Portner vom SC Magdeburg bildet ein Gespann mit Leonard Grazioli von der HSG Wetzlar, der die meiste Erfahrung allerdings über das Zweifachspielrecht beim TV Hüttenberg sammelt.

Auf den beiden Außenpositionen sind mit Lemgos Samuel Zehnder und Max Gerbl von der TSV Hannover-Burgdorf ebenso Bundesligaspieler im Einsatz. Im Rückraum sind HBL-Toptorjäger Manuel Zehnder und Wetzlars Lenny Rubin gesetzt. Alle weiteren Spieler sind in der heimischen Quickline Handball League aktiv.

Die Schweiz startet die finale Phase der Vorbereitung am 02. Januar, zwei Tage später startet man beim Yellow Cup in Winterthur mit einem Testspiel gegen Rumänien. In den Folgetagen misst man sich mit Bosnien-Herzegowina und Argentinien. Am 10. Januar duelliert man sich dann zur Eröffnung der Handball-EM vor 53.000 Zuschauern mit Gastgeber Deutschland.

Kader Schweiz für die Vorbereitung zur Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 12 Leonoard Grazioli TH 19.01.01 TV Hüttenberg/HSG Wetzlar/GER 16 Nikola Portner TH 19.11.93 SC Magdeburg/GER 9 Marvin Lier LA 08.09.92 Kadetten Schaffhausen 29 Samuel Zehnder LA 29.02.00 TBV Lemgo Lippe/GER 27 Maximilian Gerbl RA 25.06.95 TSV Hannover-Burgdorf/GER 6 Cedrie Tynowski RA 21.09.96 Pfadi Winterthur 20 Luka Maros RL 20.03.94 Kadetten Schaffhausen 4 Lenny Rubin RL 01.02.96 HSG Wetzlar/GER 8 Manuel Zehnder RL 24.10.99 ThSV Eisenach/GER 41 Felix Aellen RM 11.10.03 BSV Bern 44 Mehdi Ben Romdhane RM 02.12.01 Kadetten Schaffhausen 2 Andy Schmid RM 30.08.83 HC Kriens-Luzern 13 Michael Kusio RR 31.08.98 BSV Bern 15 Nicolas Raemy RR 25.02.92 Wacker Thun 22 Jonas Schelker RR 09.04.99 HC Kriens-Luzern 23 Lukas Laube KM 22.04.00 TVB Stuttgart 3 Lucas Meister KM 16.08.96 SC Magdeburg/GER 30 Joël Willecke KM 23.11.03 HSC Suhr Aarau Michael Suter Coach 04.11.75

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden