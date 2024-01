Mit 19 Spielern, weitestgehend aus der heimischen Liga, ist Ungarn schon in der vergangenen Woche in die Vorbereitung gestartet, sechs Auslandsprofis sind hingegen erst am 27. Dezember zur Mannschaft gestoßen. Der aktuelle Kader umfasst nun 20 Spieler.

Für Überraschung sorgte vor allem die Nichtberücksichtigung von Roland Mikler. "Roland Mikler kann leider nicht an der Europameisterschaft teilnehmen", so Rodriguez zu der Personalie. "Er sagte uns, dass seine Gesundheit es ihm nicht erlaube, an der Europameisterschaft teilzunehmen, da das Turnier eine Reihe von Stress bedeutet, der für den Rest der Saison ein großes Risiko für ihn darstellen würde."

Der 39-jährige Roland Mikler spielt für den ungarischen Top-Club Pick Szeged. 2006 gab Mikler sein Europameisterschaft-Debüt, seit 2012 stand der routinierte Torhüter jedes Mal im Kader der Ungarn und repräsentierte so sein Land insgesamt siebenmal bei einer Handball-EM.

Chema Rodriguez setzt dafür sein Vertrauen in Arian Ando (Balatonfüred KSE), Laszlo Bartucz (Mol Tatabanya KC) und Kristof Palasics (Logrono La Rioja). "Für die anderen Torhüter ist die Europameisterschaft jedoch eine gute Gelegenheit, ich setze große Hoffnungen in sie, ebenso wie in die anderen Spieler, und freue mich darauf, mit der Vorbereitung zu beginnen", meinte der Cheftrainer. Der Ex-Gummersbacher Martin Nagy (Pick Szeged) wurde nach den Weihnachtstagen nicht nominiert.

Während Mikler nur im erweiterten Kader der Ungarn steht, schafften die drei Bundesligaspieler Zoran Ilic (HSV Hamburg), Egon Hanusz (TVB Stuttgart) und Adrian Sipos (MT Melsungen) den Sprung in den 20-Mann-Kader. Neben Nagy hatte der Coach auch Robin Molnar (HSA-NEKA), Adam Juhasz, Pedro Rodriguez Alvarez (beide Mol Tatabánya KC) und Mate Onodi-Janoskuti (FTC Budapest) gestrichen.

In der EM-Vorbereitung bestreitet Ungarn zwei Testspiele gegen Tschechien (5. /6. Januar) bevor das Team nach Deutschland reist und dort am 12. Januar im München mit der Partie gegen Montenegro in das Turnier zu starten. Danach trifft Ungarn auf Serbien (14. Januar). Das Spiel gegen Island am 16. Januar beschließt die Gruppenphase.

Kader Ungarn für die Vorbereitung zur Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Arian Ando TH 29.01.1999 Balatonfüredi KSE 61 Laszlo Bartucz TH 05.11.1991 Mol Tatabanya KC 32 Kristof Palasics TH 19.04.2002 Logrono La Rioja/ESP 7 Bendeguz Boka LA 02.10.1993 Balatonfüredi KSE 18 Bence Krakovszki LA 09.07.2002 Mol Tatabanya KC 10 Zsolt Krakovszki RA 09.07.2002 HSA-NEKA 91 Bence Imre RA 15.20.2002 FTC Budapest 39 Richard Bodo RL 13.03.1993 Pick Szeged 11 Patrik Ligetvari RL 13.02.1996 Telekom Veszprem 30 Zoltan Szita RL 10.02.1998 Pick Szeged 66 Mate Lekai RM 16.06.1988 FTC Budapest 77 Egon Hanusz RM 25.09.1997 TVB Stuttgart/GER 24 Gergö Fazekas RM 31.10.2003 Orlen Wisla Plock/POL 33 Gabor Ancsin RR 27.11.1990 Mol Tatabanya KC 23 Dominik Mathe RR 01.04.1999 Paris St. Germain/FRA 43 Zoran Ilic RR 02.01.2002 HSV Hamburg/GER 27 Bence Banhidi KM 09.02.1995 Pick Szeged 45 Miklos Rosta KM 14.02.1999 CS Dinamo Bukarest/ROU 28 Szalbocs Szöllösi KM 28.01.1989 Dabas KC 2 Adrian Sipos KM 08.03.1990 MT Melsungen/GER Chema Rodriguez Coach 05.01.1980

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden