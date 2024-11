22.11.2024 Video-Highlights Handball Bundesliga Eisenach mit Ausrufezeichen gegen Spitzenreiter Melsungen

Ein überragender Marko Grgic in Halbzeit eins und ein herausragender Filip Vistorop in Durchgang zwei waren die entscheidenden Zutaten beim 32:31 (18:20) gegen die MT Melsungen. Drei Sekunden vor dem Ende kassierte der Spitzenreiter den entscheidenden Treffer zum Ende der Serie von dreizehn Siegen in Folge.