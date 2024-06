Video-Highlights Handball Bundesliga: HSV Hamburg - ThSV Eisenach

HSV Hamburg siegt zum Heimabschied gegen Eisenach

Der HSV Hamburg feierte seinen Heimausstand mit einem 33:29-Sieg gegen den ThSV Eisenach - in einer umkämpften Begegnung, in der es in der Tabelle um nicht mehr viel ging. Für den HSV steht nun die richtungswesende Partie vor dem Lizenz-Schiedsgericht an.