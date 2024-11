Video-Highlights Handball Bunedesliga

Eisenach mit dem nächsten Sieg in Leipzig

Nach dem Krimisieg über die MT Melsungen stürmte der ThSV Eisenach - wie schon in der Vorsaison - die Arena in Leipzig und zog durch den 36:31-Start-Ziel-Sieg in der Tabelle auf 12:12 Punkte und somit mit den Leipzigern gleich.