Lukas, wie fällt dein Fazit nach dem Auftaktsieg aus?



Lukas Zerbe: Es war das erwartet schwere erste Spiel, muss man sagen. Wir sind nicht ganz so gut reingekommen und haben uns am Anfang schwer getan, aber ich glaube, das ist ganz normal beim ersten WM-Spiel. Trotzdem können wir mega zufrieden sein, vor allem mit der 2. Halbzeit.



Wir wollten das Tempo aufrecht erhalten und Andi und David (die Torhüter Andreas Wolff und David Späth, Anm. d. Red.) haben hinten haben super gehalten. So konnten wir uns Stück für Stück absetzen. Hinten raus ist es vielleicht sogar zu deutlich geworden, so deutlich war das Spiel eigentlich nicht, aber wir freuen uns natürlich über den Sieg.