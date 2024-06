Schrittregel unter der Lupe

#Regelecke Handball: Schrittfehler oder Nullschritt?

Es ist eine der grundlegenden Regeln im Handball: Die Schrittregel. Mit dem Ball in der Hand darf man - so legt es das Regelwerk fest - maximal drei Schritte machen; dann muss man auf das Tor werfen oder abspielen. Doch so klar die Regel auch formuliert sein mag: In der Praxis ist sie schwierig umzusetzen.