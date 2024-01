Im Video:

Wie in Düsseldorf ein Fußball-Stadion den Handball-Weltrekord ermöglicht

Mit dem Eröffnungsspiel der Handball-EM gegen die Schweiz am 10. Januar wird der DHB in Düsseldorf in einem Fußball-Stadion einen neuen Zuschauer-Weltrekord im Hallenhandball aufstellen. Warum die Merkur Spiel-Arena sich dafür ideal einigt, beschreibt General Managerin Laura Becker im kicker-Video eindrucksvoll.