Hinweis: Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Zu- und Abgänge in der laufenden Saison 2023/24 sind in dieser Übersicht nicht berücksichtigt.

Bergischer HC Zugänge im Sommer 2024: Johannes Wasielewski (HSG Nordhorn-Lingen), Belal Ibrahim Massoud (Al Ahly Handball Club/EGY), Lukas Diedrich (TUSEM Essen) Abgänge im Sommer 2024: Tim Nothdurft (Rhein-Neckar Löwen), Peter Johannesson (GOG Gudme/DEN), Tom Bergner (Ziel unbekannt, aktuell ausgeliehen an die Eulen Ludwigshafen), Alexander Weck (Ziel unbekannt, aktuell ausgeliehen an Eintracht Hagen)

Frisch Auf Göppingen Zugänge im Sommer 2024: Ludvig Hallbäck (Bjerringbro-Silkeborg/DEN), Ben Matschke (Trainer, vereinslos, zuletzt HSG Wetzlar), Ymir Örn Gislason (Rhein-Neckar Löwen), Victor Klöve (Aalborg Håndbold/DEN, aktuell: verliehen an IFK Kristianstad/SWE), Ludvig Jurmala Åström (IFK Kristianstad/SWE), Oskar Sunnefeldt (SC DHfK Leipzig), Rutger ten Velde (TuS N-Lübbecke) Abgänge im Sommer 2024: Tobias Ellebaek (KIF Kolding/DEN), Markus Baur (Trainer, Ziel unbekannt), Sebastian Heymann (Rhein-Neckar Löwen), Marin Sego (Ziel unbekannt), Vid Poteko (Ziel unbekannt), Kresimir Kozina (Ziel unbekannt), Tim Kneule (Karriereende), Till Hermann (Ziel unbekannt)