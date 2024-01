Wie ist die Bilanz der deutschen Handball-Bundestrainer?

Im Jahr 2019 begrüßten sich der damalige Bundestrainer Christian Prokop und der beim THW Kiel an der Seitenlinie stehende Alfred Gislason.

Der letzte Titel für die deutsche Handball-Nationalmannschaft in der Halle stammt aus dem Januar 2016, die letzte Medaille aus dem folgenden Olympia-Sommer: Nach dem Abschied von Dagur Sigurdsson gelang Christian Prokop noch einmal eine Halbfinal-Teilnahme, die für den amtierenden Bundestrainer Alfred Gislason und sein Team das Ziel für die bevorstehende Handball-EM in Deutschland ist. Zeit für einen Blick auf die Bilanzen der bisherigen Handball-Bundestrainer seit der Wiedervereinigung.

Alfred Gislason, Christian Prokop und Co.

Alfred Gislason übernahm praktisch mit dem Beginn der Corona-Pandemie und musste 2020 daher lange auf sein erstes Länderspiel als Bundestrainer warten. Mit einem 25:21 über Bosnien-Herzegowina und einem 35:23 in Estland war der Isländer im November 2020 gestartet.

Insgesamt weist der 64-Jährige nun 57 Länderspiele als Chefcoach der DHB-Männer auf, kommt dabei auf 36 Siege, vier Remis und 17 Niederlagen. Konzentriert man sich nur auf die Siege, dann konnte Gislason rund 63,2 % seiner Spiele gewinnen, beim Punkteschnitt kommt er auf 1,33 Punkte pro Spiel.

Bei Großturnieren langte es bislang 2021 zu einem 12. und zwei Jahre später zum 5. Platz bei den letzten beiden Weltmeisterschaften, sowie Rang 7 bei der EM 2022. Bei den Olympischen Spielen von Tokio 2020 hingegen musste man im Viertelfinale gegen Ägypten die Segel streichen.

Aufgrund des Ausfalls einiger Leistungsträger steht der Bundestrainer in den kommenden Wochen vor einem schwierigen Personal-Puzzle, für das er Rückendeckung von höchster Stelle erhielt. "Es gibt keinen Grund, an Alfred Gislason zu zweifeln. Es ist an ihm, die beste Mannschaft zusammenzustellen", sagte DHB-Präsident Andreas Michelmann der Deutschen Presse-Agentur.

Letztes Halbfinale mit Prokop, letzter Titel mit Sigurdsson

Mit seinem Vorgänger Christian Prokop hatte der DHB nicht so viel Geduld, gerade einmal 36 Länderspiele coachte Christian Prokop nach seiner Amtsübernahme 2017 das Team bis zum Ende der Handball-EM 2020. Zwischen Rang 9 bei der Handball-EM 2018 und Platz 5 bei der EM 2020 stand noch die Halbfinalteilnehme bei der Heim-WM 2019.

Es war das letzte Vorpreschen eines DHB-Teams in das Halbfinale ein Großturniers - eine Medaille gab es aber nicht: Die deutsche Auswahl scheiterte erst an Norwegen und musste sich dann im Spiel um Platz 3 gegen Frankreich geschlagen geben. Christian Prokop kommt mit 24 Siegen, 5 Remis und 7 Niederlagen auf einen Punkteschnitt von 1,47 Punkten pro Spiel und hat 66,67 Prozent seiner Partien mit einem Sieg beendet.

Von den Bundestrainern der letzten dreißig Jahre kommt Dagur Sigurdsson sowohl beim Punkteschnitt (1,58) wie auch bei der Siegquote (77,4 %) auf den besten Wert. In 62 Länderspielen stand der jetzige Nationalcoach von Japan an der Seitenlinie und konnte dabei 48 Siege bei 2 Remis und 12 Niederlagen feiern.

Beim Punkteschnitt auf Augenhöhe mit Gislason sind auch Heiner Brand (1,33) und Armin Emrich (1,32), dahinter folgen Arno Ehret (1,28) und Martin Heuberger (1,21). Blickt man allerdings nur auf die Siege, dann sind auch Brand (61,9 %) und Ehret (61,0 %) noch knapp vor Prokop. Unter diesem Blickwinkel liegt zudem Martin Heuberger (56,6 %) vor Armin Emrich (54,5 %).