Giorgi Tskhovrebadze spielt in Deutschland beim VfL Gummersbach

Georgiens Männernationalteam ist eine der Überraschungsmannschaften bei der kommenden Handball-EM, denn erstmals schaffte man den Sprung in die Endrunde.

Georgien musste die Qualifikation schon früh beginnen, im Januar 2022 setzte man sich in zwei Duellen mit 52:45 (22:22, 30:23) gegen Finnland durch. Bemerkenswert, den Sieg feierte man auswärts im finnischen Vantaa. In der Gruppenphase ließ man gleich mit einer knappen 23:24-Niederlage gegen die Schweiz erstmals aufhorchen. Entscheidend für das Weiterkommen war aber zum einen der 32:18-Heimsieg über Litauen sowie der 31:30-Auswärtserfolg in Ungarn.

Leistungsträger war vor allem Giorgi Tskhovrebadze mit 47 Toren, der mittlerweile beim VfL Gummersbach seine Qualitäten in der Handball-Bundesliga zeigt. Auch der zweite Deutschland-Legionär Zurab Gogava vom Viertligisten LHC Cottbus ist im rechten Rückraum heimisch.

Kader Georgien für die Vorbereitung zur Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 12 Zurab Tsintsadze TH 03.10.96 KS Azoty Pulawy/POL 16 Gigi Rukhadze TH 15.03.04 Kutaisi 2015 87 David Nikabadze TH 16.06.99 SGAU-Saratov 7 Khazein Rustamov LA 09.12.98 RK Prilep/MKD 30 Zurab Abramishvili LA 23.01.94 BSB Batumi 14 Teimuraz Orjonikidze RL 07.02.96 GRK Ohrid 34 Miriani Gavashelishvili RL 21.09.00 Metaloplastika Sabac/SRB 9 Giorgi Areshidze RM 23.07.04 Pegasi stu 10 Irakli Kbilashvili RM 02.10.98 AHC Potaissa Turda/ROU 94 Zuriko Simonia RM 25.08.94 Kutaisi 2015 11 Giorgi Tskhovrebadze RR 19.02.01 VfL Gummersbach/GER 21 Sandro Darsania RR 14.06.04 OS Belenenses/POR 24 Zurab Gogava RR 14.09.98 LHC Cottbus/GER 15 Irakli Gogoladze RA 15.11.96 BSB Batumi 71 Giorgi Dikhaminjia RA 21.06.97 HK Lovosice/CZE 3 George Lapiashvili KM 12.11.00 BSB Batumi 18 Erekle Arsenashvili KM 18.10.98 CBM Puente Genil/ESP Tite Kalandadze Coach 10.10.72

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden