Nationaltrainer Staffan Olsson hat sein endgültiges Aufgebot für die Europameisterschaft 2024 veröffentlicht, die vom 10. bis 28. Januar in Deutschland ausgetragen wird. Neben den 16 Spielern, die bereits bekannt waren, hat Olsson Iso Sluijters und Niko Blaauw für die EM dazugeholt. Im Januar reist das Team nach Mannheim, wo die Niederländer ihre Vorrundenspiele absolvieren. Janik van Zundert wurde zudem für die Golden League nominiert. Zum ersten Mal in seiner Karriere ist er damit im Kreise des Nationalteams.

Unter den 18 Nominierten für die Handball-EM 2024 sind gleich zehn Deutschland-Legionäre: Mehr als die Hälfte des Oranje-Kaders steht aktuell also bei einem deutschen Verein unter Vertrag. Nur zwei Spieler aus dem aktuellen Aufgebot spielen noch in der Heimat. Kaj Geenen, Thomas Houtepen und Tim Claessens werden ihr Debüt bei einer Endrunde geben. Unterdessen fehlen die Rückraumspieler Kay Smits (SG Flensburg-Handewitt) und Tom Jansen (VfL Gummersbach) verletzt.

"Ich freue mich sehr bei der Europameisterschaft dabei zu sein und es ist mir eine Ehre wieder für mein Heimatland zu spielen. Ich bin schon jetzt voller Vorfreude, weil die EM diesmal in Deutschland stattfindet, einer sehr großen Handball-Nation. Deshalb bin ich überzeugt, dass viele Zuschauer die Spiele verfolgen werden und wenn ich ein kleiner Teil davon sein darf, macht mich das sehr stolz", so Rückraumspieler Ivar Stavast (HC Elbflorenz Dresden) zu seiner Nominierung.

Team Oranje wird in der Gruppe E am Donnerstag, 11. Januar 2024 das Turnier gegen Georgien beginnen. Zwei Tage später trifft die Mannschaft von Trainer Staffan Olsson auf Bosnien-Herzegowina, bevor man am 15. Januar die Gruppenphase mit dem Duell gegen Schweden abschließt.

Kader Niederlande für die Vorbereitung zur Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Bart Ravensbergen TH 14.03.1993 Frisch Auf Göppingen/GER 30 Arjan Versteijnen TH 03.02.2000 Bevo HC Panningen 5 Rutger ten Velde LA 05.03.1997 TuS N-Lübbecke/GER 17 Kaj Geenen LA 06.05.2003 VfL Lübeck-Schwartau/GER 14 Bobby Schagen RA 13.01.1990 TBV Lemgo Lippe/GER 27 Alec Smit RA 15.05.1999 SønderjyskE Herrehandbold/DEN 6 Niko Blaauw RL 15.01.2002 VfL Lübeck-Schwartau/GER 7 Robin Schoenaker RL 23.08.1995 Sporting Neerpelt/BEL 23 Jorn Smits RL 03.09.1992 Lemvig-Thyborøn Håndbold/DEN 3 Ivar Stavast RM 13.01.1998 HC Elbflorenz Dresden/GER 22 Luc Steins RM 22.03.1995 Paris Saint-Germain/FRA 33 Thomas Houtepen RM 15.05.2002 TBV Lemgo Lippe/GER 77 Dani Baijens RM 05.05.1998 HSV Hamburg/GER 11 Iso Sluijters RR 24.07.1990 GC Amicitia Zürich/SUI 20 Niels Gerardus Versteijnen RR 03.02.2000 TBV Lemgo Lippe/GER 13 Samir Benghanem KM 10.12.1993 Green Park Handbal Aalsmeer 15 Lars Kooij KM 11.08.2000 TV Emsdetten/GER 28 Tim Claessens KM 09.01.1999 Achilles Bocholt/BEL Staffan Olsson Coach 26.03.1964

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden