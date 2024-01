Als Außenseiter startet Nordmazedonien in die kommende Handball-EM, der größte Star ist zweifelsohne Trainer Kiril Lazarov und nach der Rückkehr von Filip Kuzmanovski in sein Heimatland ist das Team ohne Bundesligaprofi.

Trainer Kiril Lazarov hat 19 Spieler nominiert und acht weitere auf die Reserveliste gesetzt. Die heimischen Topklubs dominieren das Aufgebot. Lazarov setzt dabei auch zum größten Teil auf die Spieler, die er auch schon im Verein trainiert. Gleich acht Spieler vom RK Alkaloid Skopje, darunter sämtliche Spielmacher, stehen im Kader Nordmazedoniens. Zudem kann ein Quartett noch als Nachrücker ins Team rücken.

Die Blockbildung wird durchaus nicht kritiklos hingenommen, auch wenn Alkaloid seine Gruppe in der regulären Saison verlustpunktfrei gewinnen konnte. Die beiden anderen Topklubs stellen zusammen acht EM-Teilnehmer und zwei Reservisten. Meister Eurofarm Pelister Bitola, in der Champions League ohne Pluspunkte, ist mit fünf Spielern bei der WM dabei. Der HC Vardar 1961 Skopje stellt drei Spieler.

Von den Auslandslegionären werden die in Portugal tätigen Nikola Mitrevski (FC Porto) und Filip Taleski (Benfica Lissabon) erst nach den Weihnachtsfeiertagen zum Team stoßen. Rechtsaußen Nikola Kosteski (Talent Pilsen) hat hingegen schon am heutigen Mittwoch den Lehrgang mit dem Rest des Teams begonnen. Bereits am Donnerstag reist man weiter nach Serbien, dort wartet ein Testspiel gegen Montenegro (29.12.23). Wieder zurück in Skopje testet man im neuen Jahr noch zweimal gegen Griechenland (04./05.01.24).

Kader Nordmazedonien für die Vorbereitung zur Handball-EM

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 Nikola Mitrevski TH 03.10.85 FC Porto/POR 12 Martin Tomovski TH 10.07.97 HC Vardar 1961 Skopje 20 Marko Kizikj TH 22.01.01 RK Eurofarm Pelister Bitola 55 Petar Atanaseivikj LA 09.07.03 RK Eurofarm Pelister Bitola 8 Cvetan Kuzmanovski LA 05.12.99 RK Eurofarm Pelister Bitola 19 Nenad Kosteski RA 03.04.01 RK Alkaloid Skopje 26 Nikola Kosteski RA 22.08.92 Talent Pilsen/CZE 11 Filip Taleski RL 28.03.96 Benfica Lissabon/POR 18 Filip Kuzmanovski RL 07.07.96 RK Eurofarm Pelister Bitola 38 Ivan Djonov RM 15.07.97 RK Alkaloid Skopje 10 Marko Mitev RM 23.02.03 RK Alkaloid Skopje 9 Igor Gjorgiev RM 02.06.00 RK Alkaloid Skopje 34 Tomislav Jagurinovski RR 19.08.98 HC Vardar 1961 Skopje 4 Martin Velkovski RR 10.03.97 RK Alkaloid Skopje 79 David Savrevski RR 16.06.02 RK Alkaloid Skopje 17 Nikola Markoski KM 22.05.90 RK Alkaloid Skopje 33 Zharko Peshevski KM 11.04.91 RK Eurofarm Pelister Bitola 36 Milan Lazarevski KM 09.02.97 HC Vardar 1961 Skopje 2 Edvin Omeragikj KM 09.10.02 RK Alkaloid Skopje Kiril Lazarov Coach 10.05.80

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden