Mit 20 Spielern haben sich die Heróis do Mar ab dem 2. Weihnachtsfeiertag in Rio Maior auf das Großturnier vorbereitet. "Wir haben 20 Athleten einberufen und 18 werden dann reisen", erläutert Nationaltrainer Paulo Pereira, der auf den früheren Melsunger Andre Gomes, Victor Iturriza oder Fabio Magalhaes verletzungsbedingt verzichten muss.

Nach einer kurzen Pause zum Jahreswechsel folgen dann Anfang Januar auch zwei Testspiele gegen Deutschland, am 4. Januar in Flensburg und zwei Tage später (06.01.) in Kiel. Mit Torhüter Miguel Espinha, Kreisläufer Fabio Silva und Spielmacher Rui Silva fehlt ein Trio gegen das DHB-Team, dafür wurde am Kreis Daymaro Salina nachnominiert. Am 7. Januar siedeln die Portugiesen dann zum Vorrundenspielort München um, dann stößt auch möglicherweise der Vaterfreuden entgegenblickende Silva wieder zum Team.

"Einige Positionen sind offen, wir werden entscheiden, wie wir während des Lehrgangs vorgehen", so Pereira. Portugals Nationaltrainer will sich beim Lehrgang auch vom Fitnesszustand seiner Spieler überzeugen. "Unser Fokus liegt auf Griechenland, Tschechien und dann Dänemark", so Pereira. "Ich weiß nicht, wann Deutschland schon einmal Portugal zu Testspielen vor einem Turnier eingeladen hat, das sie selbst organisieren. Das zeigt auch den Respekt, den die anderen mittlerweile vor uns haben."

"Wir werden einige Anpassungen vornehmen müssen, nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive, da einige Athleten, die bei den letzten Einberufungen dabei waren, nun nicht mehr dabei sein werden. Diese Spiele werden uns vor allem dabei helfen, zu verstehen, wie wir die nächsten Spiele angehen werden, die Spiele, die es wirklich wert sein werden", erläutert Pereira die Herangehensweise der Portugiesen in den Duellen mit dem DHB-Team und betont: "Es ist nur eine Möglichkeit für uns, unsere beste Formation für den Wettbewerb zu finden."

Kader Portugal für die Vorbereitung zur Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 16 Diogo Rema Marques TH 17.03.2004 FC Porto 41 Gustavo Capdeville TH 31.08.97 Benfica Lissabon 21 Leonel Fernandes LA 12.03.98 FC Porto 51 Pedro Oliveira LA 04.07.02 FC Porto 24 Alexandre Cavalcanti RL 27.12.96 HBC Nantes/FRA 5 Gilberto Duarte RL 06.07.90 PAUC Aix en Provence/FRA 34 Goncalo Vieira RL 27.04.99 Fenix Toulouse/FRA 31 Salvador Salvador RL 29.07.01 Sporting CP Lissabon 79 Martim Costa RM 27.09.02 Sporting CP Lissabon 10 Miguel Martins RM 04.11.97 Pick Szeged/HUN 26 Francisco Costa RR 16.02.05 Sporting CP Lissabon 55 Joaquim Nazare RR 25.07.01 Skjern Haandbold/DEN 25 Antonio Areia RA 21.06.90 FC Porto 4 Pedro Portela RA 06.01.90 Sporting CP Lissabon 15 Daymaro Salina KM 01.09.1987 FC Porto 82 Luis Frade KM 11.09.98 FC Barcelona/ESP 86 Ricardo Brandao KM 28.04.04 FDM Cangas/ESP Paulo Pereira Coach 21.03.65

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden