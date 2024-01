Demis Grigoras will mit Rumänien überraschen.

Rumänien bereitet sich aktuell noch mit 24 Spielern auf die kommende Handball-EM vor. Bei der Carpathy Trophy will Trainer Xavi Pascual am Feinschliff feilen.

Rumänien will überraschen

Mit Demis Grigoras (Benfica Lissabon) und Andrei Buzle (BM Granollers) sind auch zwei Auslands-Legionäre dabei. Alexandru Bucataru, Ante Kuduz und Javier Humet vom Meister Dinamo Bukarest fehlen ebenso wie Dragos Hantaru (Potaissa Turda) fehlen hingegen aktuell noch.

"Ich habe Vertrauen in die Jungs, auch wenn viele Leute uns keine Chance bei der Endrunde einräumen. Ich würde mir wünschen, dass wir die Überraschungsmannschaft der Europameisterschaft sind", erklärt Grigoras gegenüber der Gazeta Sporturilor.

Rumänien spielt in Mannheim in der Gruppe B. Neben den ambitionierten Teams Spanien und Kroatien wird man auch auf Österreich treffen, gegen die Mannschaft von Ales Pajovic hatte man schon in der Qualifikation beide Duelle verloren.

Kader Rumänien für die Vorbereitung zur Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 1 Ionut Iancu TH 18.02.94 Steaua Bukarest 12 Dan Vasile TH 09.07.97 CSM Bukarest 24 Nicusor Negru LA 24.05.94 Dinamo Bukarest 22 Sabin Constantina LA 22.07.96 Steaua Bukarest 15 Alexandru Ghivil LA 02.09.01 AHC Potaissa Turda 19 Alex Tarita RA 19.01.90 Steaua Bukarest 5 Ionut Nistor RA 24.05.94 CSM Constanta 2 Tudor Bugulet RA 02.03.01 Dinamo Bukarest 35 Andrei Buzle RL 03.05.99 BM Granollers/ESP 8 Robert Militaru RL 04.01.94 Dinamo Bukarest 17 Dan Racotea RL 21.07.95 Dinamo Bukarest 3 Gabriel Ilie RL 11.03.99 CSM Constanta 6 Tudor Botea RL 07.07.97 HC Minaur Baia Mare 21 Liviu Caba RM 21.06.00 CSM Constanta 30 Andrei Dragan RM 06.07.99 CSM Constanta 10 Gabriel Cumpanici RM 12.10.98 HC Minaur Baia Mare 41 Daniel Stanciuc RM 07.03.04 Dinamo Bukarest 14 Demis Grigoras RR 30.06.93 Benfica Lissabon/POR 31 Cristi Ghita RR 22.11.90 AHC Potaissa Turda 18 Marius Sadoveac RR 07.05.85 SCM Timisoara 23 Calin Dedu KM 21.10.02 Dinamo Bukarest 11 Robert Nagy KM 06.07.97 HC Minaur Baia Mare 65 Valentin Neagu KM 03.01.01 Steaua Bukarest 13 Adrian Rotaru KM 01.07.94 CSM Bukarest

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden