Mehrere Spieler besitzen Bundesligaerfahrung, doch aktuell spielen nur noch Torwart Dejan Milosavljev und Kreisläufer Mijailo Marsenic in Berlin. Aber vor allem die abwehrstarken Rückraumspieler Ilija Abutovic und Miljan Pusica oder auch Petar Djordjic und Bogdan Radivojevic spielten früher in der stärksten Liga der Welt.

"Das Erreichen der Hauptrunde und der Kampf um die Olympiaqualifikation ist das oberste Ziel", erklärt Gerona im Vorfeld des Lehrgangs in Stara Pazova in einer Verbandsmitteilung. Beim Vier-Nationen-Turnier in Granollers (04.-06.01.24) wird man am ersten Januarwochenende gegen die Slowakei, Polen und Gastgeber Spanien testen.

"Wir sind uns alle bewusst, wie wichtig diese Europameisterschaft ist, was sie für diese Generation bedeutet", erklärt Gerona, der auch die Einsatzzeit bewusst verteilen will, um die Mannschaft auf die Duelle mit Island, Ungarn und Montenegro auf ein einheitliches Niveau zu bringen: "Wir wissen, dass dies eine Gelegenheit ist, wichtige Ziele zu erreichen, und wir sind alle auf diese Aufgabe konzentriert."

Kader Serbien für die Vorbereitung auf die Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 96 Dejan Milosavljev TH 16.03.96 Füchse Berlin/GER 1 Vladimir Cupara TH 19.02.94 Dinamo Bukarest/ROU 99 Milan Bomastar TH 10.07.99 Chartres Metropole HB/FRA 19 Nemanja Ilic LA 11.05.90 Fenix Toulouse/FRA 21 Vanja Ilic LA 25.02.93 Chartres Metropole HB/FRA 17 Bogdan Radivojevic RA 02.03.93 RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD 3 Vukasin Vorkapic RA 01.10.97 RK Vojvodina Novi Sad 11 Ilija Abutovic RL 02.08.88 Chartres Metropole HB/FRA 14 Marko Milosavljevic RL 13.09.98 Ademar Leon/ESP 13 Uros Borzas RL 28.07.99 RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD 5 Milos Kos RL 01.08.02 RK Zagreb/CRO 20 Miljan Pusica RL 30.06.91 RK Vojvodina Novi Sad 24 Lazar Kukic RM 12.12.95 Dinamo Bukarest/ROU 44 Petar Djordjic RM 17.09.90 RK Vojvodina Novi Sad 22 Milos Orbovic RR 02.11.93 HC Kriens-Luzern/SUI 23 Predrag Vejin RR 17.12.92 RK Nexe Nasice/CRO 15 Uros Kojadinovic RR 26.09.00 RK Partizan Belgrad 93 Mijailo Marsenic KM 09.03.93 Füchse Berlin/GER 46 Dragan Pechmalbec KM 05.01.96 Telekom Veszprem/HUN 33 Luka Rogan KM 04.07.03 RK Vojvodina Novi Sad Toni Gerona Coach 31.07.73

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden