Sloweniens Handballnationalteam startet am heutigen 2. Weihnachtsfeiertag in die Vorbereitung auf die Handball-EM in Deutschland. Neben Domen Makuc fehlt mit Blaz Janc auch ein zweiter Profi des FC Barcelona.

Der routinierte Rechtsaußen Blaz Janc hat seine Teilnahme an der Handball-EM aufgrund von Rückenbeschwerden abgesagt. Diese hätten schon Ende November begonnen, seitdem konnte er im Verein nur noch für wenige Minuten eingesetzt werden. Gemeinsam mit dem Mannschaftsarzt und Nationaltrainer Uros Zorman hat sich Janc nun zum Verzicht auf das Großturnier entschieden.

"Blaz ist zweifelsohne einer unserer wichtigsten Nationalspieler. Aber die Diagnose hat sich als das herausgestellt, was sie ist. Leider können wir nichts dagegen tun, und die Gesundheit muss immer an erster Stelle stehen. Blaz braucht eine allmähliche Entlastung, die nicht zu schnell erfolgen darf, sonst kann sich die Situation schnell verschlechtern. Ich glaube, dass am Ende alles gut wird und dass er bei den nächsten Herausforderungen, die auf die Europameisterschaft folgen, wieder dabei sein wird", erklärt Nationaltrainer Uros Zorman in einer Verbandsmitteilung.

"Für die slowenische Nationalmannschaft zu spielen, ist für mich immer eine große Freude und Ehre. Deshalb bin ich sehr traurig, dass ich die diesjährige Europameisterschaft nur als Zuschauer verfolgen kann. Wenn es um die Gesundheit geht, sollten die Dinge nicht überstürzt werden, auch wenn das Herz es anders will", erklärt Janc.

Slowenien bleiben auf der rechten Außenbahn noch Gasper Marguc (Veszprem) und Domen Novak (Wetzlar). Spieler aus der heimischen Liga hat Zorman nur drei, neben den beiden Linksaußen Stas Jovicic Slatinsek (Trebnje) und Tadej Mazej (Celje) rutschte nun nach der Verletzung von Stefan Zabic (Achillessehne) auch noch Kreisläufer Jernej Drobez (Velenje) ins Aufgebot. Im zentralen Rückraum bangt man noch ein wenig um den Einsatz von Miha Zarabec aufgrund einer Schienbeinprellung, Domen Markuc hatte sich Ende August einen Kreuzbandriss zugezogen.

Slowenien wird zunächst in Celje trainieren und dann am 29. Dezember in Slovenj Gradec gegen Österreich spielen. Nach dem Jahreswechsel hat man noch einen Lehrgang in der Hauptstadt Ljubljana, zum Abschluss wird man am 5. Januar gegen Montenegro und einen Tag später gegen Kroatien testen. Spielort ist beide Male die kroatische Stadt Porec. In der Gruppe D spielt das Team von Uros Zorman dann in Berlin gegen die Färöer (11.01.), Polen (13.01.) und Norwegen (15.01.).

Kader Slowenien für die Vorbereitung zur Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 26 Klemen Ferlin TH 26.06.89 HC Erlangen/GER 90 Urban Lesjak TH 24.08.90 RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD 16 Miljan Vujovic TH 27.08.00 TVB Stuttgart/GER 19 Stas Jovicic Slatinsek LA 06.12.00 RK Trimo Trebnje 20 Tilen Kodrin LA 14.05.94 VfL Gummersbach/GER 31 Tadej Mazej LA 31.07.98 RK Celje 5 Nik Henigman RL 04.12.95 St. Raphael Var HB/FRA 51 Borut Mackovsek RL 11.09.92 Pick Szeged/HUN 88 Aleks Vlah RL 22.07.97 Aalborg Haandbold/DEN 44 Dean Bombac RM 04.04.89 Pick Szeged/HUN 34 Rok Ovnicek RM 29.01.95 HBC Nantes/FRA 23 Miha Zarabec RM 12.10.91 Orlen Wisla Plock/POL 17 Nejc Cehte RR 04.09.92 RK Eurofarm Pelister Bitola/MKD 11 Jure Dolenec RR 06.12.88 Limoges Hand 97/FRA 18 Tadej Kljun RR 18.04.01 Balatonfüredi KSE/HUN 6 Gasper Marguc RA 20.08.90 Telekom Veszprem/HUN 77 Domen Novak RA 26.04.98 HSG Wetzlar/GER 3 Blaz Blagotinsek KM 17.01.94 SG Flensburg-Handewitt/GER 27 Kristjan Horzen KM 08.12.99 VfL Gummersbach/GER 95 Matic Suholeznic KM 02.05.95 RK Zagreb/CRO 92 Jernej Drobez KM 06.01.00 RK Gorenje Velenje Uros Zorman Coach 09.01.80

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden