Schweden dominierte weite Teile der Partie gegen Spanien, führte auch in der 40. Minute mit 20:14, als Hampus Wanne einen Siebenmeter gegen Gonzalo Perez de Vargas vergab. Gegen seinen Teamkollegen vom FC Barcelona landete der Ball vermeintlich am Kopf und prallte von dessen Arm ab.



» Besagte Szene im IHF-Video auf Instagram



Der ungarische Schiedsrichter Adam Biro wollte schon regelkonform zur Roten Karte greifen, wurde allerdings vom spanischen Keeper zurückgehalten. Perez de Vargas wies darauf hin, dass Wanne zuerst seinen Arm und dann den Kopf traf, was den Schiedsrichter dazu veranlasste, die Rote Karte zu annullieren.



Eine Geste, die nicht selbstverständlich ist, gehörte Wanne doch mit sieben Treffern zu den treffsichersten schwedischen Schützen an diesem Abend. Doch Perez de Vargas betont: "Ich bleibe mir lieber treu, als mit einem schlechten Gewissen zu leben." Hampus Wanne freute sich: "In einem Spiel wie diesem hat er sich entschieden, ehrlich zu sein. Das ist fantastisch."