"Wir haben uns am Montag getroffen. Alles verlief in bester Ordnung. Ich hoffe, dass es vor dem Start der Meisterschaft keine gesundheitlichen Probleme geben wird. Wir haben optimale Bedingungen. Außerdem gibt es im Hotel einen Fitnessraum, so dass wir uns voll auf die Vorbereitungen konzentrieren können", erklärte Benjamin Buric gegenüber Radio Sarajevo.

Die Vorbereitung bestreitet das Team vom Balkan aktuell noch im heimischen Ilidza, am 3. Januar reist man dann zum traditionsreichen Yellow Cup zu Winterthur in die Schweiz. Nach dem Auftaktmatch mit Argentinien am 4. Januar (20.30 Uhr) wird man auch gegen Gastgeber Schweiz (05.01., 20.15 Uhr) und Rumänien (06.01., 14.00 Uhr) spielen.

"Ich erwarte, dass wir uns im Angriff verbessern werden, denn unsere Abwehr hat in den letzten drei, vier Spielen sehr gut funktioniert", befindet der Flensburger Torwart, der mit Blick auf das Teilnehmerfeld beim Testturnier betont: "Sowohl die Schweiz als auch Rumänien sind ernstzunehmende Nationalmannschaften. Ich weiß nicht, in welcher Zusammensetzung Argentinien kommen wird, aber sie werden sicher ein guter Prüfstein für uns sein."

Bei der EM warten in Mannheim Duelle mit Titelverteidiger Schweden, den Niederlanden und Georgien. "Ich bin sogar mit der Gruppe zufrieden. Es gab schwierigere, vielleicht auch leichtere Gruppen. Ich habe schon gesagt, dass unser erstes und wichtigstes Ziel ist, ein Spiel zu gewinnen, denn bei den letzten beiden Meisterschaften ist uns das nicht gelungen. Dieser Sieg würde es uns einen leichteren Gegner für die WM-Qualifikation bringen."

Bosnien-Herzegowina hofft auf Heimatmosphäre

Vor allem die Georgier reisen als Außenseiter an, doch auch gegen Schweden und die Niederlande will man sich nicht vorher geschlagen geben. "Das zweite Ziel ist der Versuch, eine dieser beiden Mannschaften zu überraschen. Ich denke dabei vor allem an die Niederlande. Ich bin sicher, dass wir die Chance nutzen werden, wenn sie sich uns bietet. Schweden ist der absolute Favorit in der Gruppe", erklärt Buric und betont: "Wir werden den Kampf um den zweiten Platz gegen die Niederlande führen, obwohl sie zugegebenermaßen die Favoriten sind."

Bosnien-Herzegowina setzt dabei auch auf eine Heimatmosphäre. "Wenn ich mir die Menge an Unterstützung und Anfragen ansehe, die ich erhalten habe, denke ich, dass die Halle mit unseren Fans gefüllt sein wird. Es ist eine riesige Arena, die 13.000 Menschen fasst, aber ich bin sicher, dass es bei uns zwischen 5.000 und 7.000 sein werden. Wir werden wie Gastgeber sein und das wird uns auf jeden Fall helfen", so Buric abschließend.

Kader Bosnien-Herzegowina für die Vorbereitung auf Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 16 Benjamin Buric TH 20.11.90 SG Flensburg-Handewitt/GER 12 Admir Ahmetasevic TH 05.06.94 Pfadi Winterthur/SUI 40 Harun Hodzic TH 07.06.00 Chambery Savoie Mont Blanc HB/FRA 35 Marko Majstorovic LA 24.09.01 MRK Krka/SLO 9 Adi Mehmedcehajic LA 20.06.01 RK Gracanica 43 Mirko Misetic LA 12.06.00 RK Sloboda Tuzla 17 Luka Peric RA 13.03.03 RK Celje/SLO 3 Ibrahim Haseljic RA 14.01.98 RK Gorenje Velenje/SLO 36 Vladan Djurdjevic RA 08.10.96 Borac Banja Luka 5 Mirko Herceg RL 26.02.92 Csurgoi KK/HUN 23 Dino Hamidovic RL 11.07.96 RK Gracanica 26 Igor Mandic RL 16.10.91 SC Selestat/FRA 20 Luka Knezevic RL 11.02.00 RK Sloboda Tuzla 14 Mirsad Terzic RM 12.07.83 SPR Wisla Plock/POL 34 Marko Davidovic RM 27.08.92 Tatran Presov/SVK 99 Mario Pavlak RM 30.03.96 RK Sloboda Tuzla 10 Marko Panic RR 10.03.91 Montpellier HB/FRA 21 Nedim Hadzic RR 22.03.00 Borac Banja Luka 8 Senjamin Buric KM 20.11.90 Skjern Haandbold/DEN 15 Adin Faljic KM 24.09.00 RK Zagreb/CRO 80 Amir Muhovic KM 02.12.99 Boran Banja Luka Irfan Smajlagic Coach 16.10.61

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden

Nr. Name Pos. Geb. Verein 39 Ahmed Cabaravdic TH 02.11.00 RK Konjuh Živinice 27 Bekir Cordalija TH 02.10.03 RK Vogosca 66 Kenan Hadziavdic LA 16.08.05 RK Konjuh Živinice 18 Amar Kendic RA 29.03.01 RK Maglaj 28 Srdjan Predragovic RA 04.07.95 HSG Holding Graz/AUT 6 Damir Kadric RL 03.01.01 RK Maglaj 60 Nikola Grujic RM 10.09.93 RK Vogosca 44 Adnan Isakovic RM 27.04.00 RK Gracanica 9 Omer Mehmedovic RM 19.02.00 RK Gracanica 19 Niksa Petrovic RM 01.04.04 Borac Banja Luka 50 Faris Colakovic RR 27.10.03 RK Krivaja 70 Aleksandar Milojevic RR 18.05.92 RK Leotar Trebinje 37 Haris Buljina KM 13.10.98 RK Sloboda Tuzla 38 Ermin Ombasa KM 25.04.01 RK Vogosca