Griechenland wird noch vor dem Jahreswechsel an der Carpathi Trophy in Rumänien teilnehmen. Am Donnerstag wartet ein Duell mit dem Gastgeber, einen Tag später trifft man im Platzierungsspiel entweder auf die Slowakei oder Georgien.

"Wir wollen sehen, auf welchem Niveau wir sind, und ich denke, diese Spiele werden uns sehr helfen", erklärt Kreisläufer Anastasios Papadionysiou: "Wir sollten keine Gelegenheit ungenutzt lassen, solche Spiele verbessern das Niveau der Mannschaft. Wir müssen dies ernst nehmen, auch wenn sicher ist, dass wir genug Formationen ausprobieren werden, um mehr Optionen für die schweren Aufgaben zur Verfügung zu haben."

Für die Griechen ist es bereits der zweite von drei Vorbereitungsteilen, nachdem man schon ab dem 18.12. in Athen einen sechstägigen Lehrgang absolvierte und Anfang Januar (02.-06.01.24) am Feinschliff mit Tests gegen Saudi-Arabien und Nordmazedonien arbeiten wird.

"Wir werden versuchen, uns in allen Bereichen so gut wie möglich vorzubereiten, um unser Land zu vertreten und ein positives Bild des griechischen Handballs bei unserem ersten Auftritt nach 20 Jahren bei einem großen Turnier zu hinterlassen", erklärt Nationalcoach Georgios Zaravinas.

Torhüter Petros Boukovinas stößt aufgrund der Verpflichtungen beim TV Großwallstadt bis zum 2. Weihnachtsfeiertag erst jetzt zur Mannschaft. Im linken Rückraum hat man ansonsten noch den in Spanien aktiven Theodoros Boskos (CBM Puente Genil) im Kader. Das Gerüst stellen die heimischen Spitzenklubs Olympiacos SFP Piräus mit acht und AEK Athen mit fünf Spielern. Allerdings spielte auch Rückraumspieler Savvas Savvas viele Jahre in Deutschland.

Verzichten müssen die Griechen auf Christodoulos Mylonas (ASE Doukas), der letzte Spielzeit noch beim HC Elbflorenz aktive Rückraumspieler fällt mit einem Kreuzbandriss verletzt aus. "Jeder weiß, dass Christos einer der wichtigsten und einflussreichsten Athleten der Nationalmannschaft war, und sein Ausfall ist natürlich ein schwerer Schlag", erklärt Zaravinas.

Griechenlands Nationaltrainer betont: "Die Mannschaft ist jedoch verpflichtet, diese Lücke zu füllen, indem sie sich in anderen Bereichen verbessert und ihre Spielweise verändert. Auf diesem Niveau kann das Fehlen eines Sportlers niemals eine Entschuldigung für das Image der Mannschaft sein."

Kader Griechenland für die Vorbereitung zur Handball-EM

Nr. Name Position Geburtstag Verein 40 Panagiotis Papantonopoulos TH 02.10.01 Olympiacos SFP Piräus 16 Petros Boukovinas TH 08.03.94 TV Großwallstadt/GER 12 Eleftherios Papazoglou TH 03.07.1997 PAOK Thessaloniki 18 Georgios Papavasilis LA 31.07.00 Olympiacos SFP Piräus 99 Christos Kederis LA 29.04.94 AEK Athen 21 Dimitrios Tziras RA 05.04.91 Olympiacos SFP Piräus 38 Evangelos Arampatzis RA 04.08.96 AEK Athen 77 Savvas Savvas RL 07.07.97 Olympiacos SFP Piräus 14 Nikolaos Passias RL 17.02.95 Olympiacos SFP Piräus 6 Theodoros Boskos RL 07.04.01 CBM Puente Genil/ESP 24 Petros Kandylas RM 28.02.91 Olympiacos SFP Piräus 37 Christoforos Tsakouridis RM 08.12.1998 AC Diomidis Argous 11 Charalampos Mallios RM 06.08.87 AEK Athen 5 Dimitrios Panagiotou RM 21.05.04 ASE Doukas 15 Achilleas Toskas RR 01.10.04 Bianco Monte Drama 1986 13 Stefanos Michailidis KM 15.05.94 Olympiacos SFP Piräus 8 Nikolaos Liapis KM 24.08.99 AEK Athen 28 Anastasios Papadionysiou KM 11.08.90 AEK Athen 19 Panagiotis Karampourniotis KM 20.02.1998 Olympiacos SFP Piräus Georgios Zaravinas Coach 13.06.1976

Diese Spieler können als Reserve nominiert werden

Nr. Name Pos. Geb. Verein 1 Konstantinos Kotanidis TH 07.02.92 Olympiacos SFP Piräus 50 Marco-Jan Terlecki TH 08.05.00 AC Diomidis Argous 2 Panteleimon Kostakidis LA 04.07.90 AC Diomidis Argous 4 Grigorios Tzimpoulas LA 23.01.01 Olympiacos SFP Piräus 36 Nikolaos Tzortzinis RA 25.02.02 PAOK Thessaloniki 31 Ioannis Vasileiou Tsafos RA 23.10.03 AEK Athen 3 Georgios Eleftheriadis RL 22.08.01 PAOK Thessaloniki 34 Ioannis Kalomoiros RL 23.05.98 PAOK Thessaloniki 32 Nikolaos Kritikos RL 24.09.96 AEK Athen 10 Christodoulos Mylonas RL 13.05.95 ASE Doukas 23 Charalampos Dompris RM 23.07.94 Olympiacos SFP Piräus 20 Athanasios Papazoglou RR 28.01.02 PAOK Thessaloniki 27 Efthimios Iliopoulos RR 19.12.96 AEK Athen 26 Alexandros Koukoulas RR 13.05.03 Olympiacos SFP Piräus 39 Georgios Markatatos KM 16.03.00 RK Partizan Belgrad/SRB 29 Eleftherios Pagiatis KM 13.06.02 ASE Doukas