Neun Deutschland-Legionäre, vier Zweitliga-Spieler Der Kader von Tschechien für die Handball-EM

Tschechien kann in der Vorbereitung auf die Handball-EM endlich auf den gesamten Kader zurückgreifen. Nachdem die 2. Handball-Bundesliga am 2. Weihnachtsfeiertag noch gespielt hatte, kann man nun in Zubri durchstarten.